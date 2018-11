Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, s-a declarat "preocupat in mod moderat" de relatia Italiei cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a respins proiectul bugetar prezentat de Guvernul de la Roma, potrivit Mediafax. "Italienii se indeparteaza nu doar de ceea ce ne-au promis,…

- Guvernul italian a pregatit un proiect de buget pentru 2019 care prevede un deficit de 2,4% din PIB. Comisia Europeana a respins proiectul, spunand ca deficitul bugetar este prea mare, si a cerut Romei sa isi modifice planurile fiscale. “Nu vad niciun pericol, deoarece nimeni nu se sinucide”, a declarat…

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini, vicepremier si ministru de interne in guvernul de la Roma, a declarat joi ca are in vedere sa devina candidat la presedintia Comisiei Europene in cazul victoriei unei coalitii suveraniste la viitoarele alegeri europarlamentare, din mai 2019, transmite…

- Guvernele fostelor state comuniste se vor confrunta cu presiuni bugetare tot mai mari de la Bruxelles daca nu respecta independenta justitiei, a declarat luni agentiei Reuters slovacul Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, care incearca sa devina candidatul fortelor de centru-stanga…

- Europarlamentarii ALDE, Norica Nicolai și Renate Weber, au trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care ofera detalii despre interferența și efectele protocoalelor secrete asupra justiției din Romania, informeaza…

- Comisia Europeana va lua masuri impotriva celor care nu respecta statul de drept, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Reuters conform News.ro . „Comisia va rezista in fata tuturor atacurilor asupra statului de drept”, a declarat Juncker in discursul sau privind starea…

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

