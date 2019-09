Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca putem obține un acord", a declarat Jean-Claude Juncker, menționand ca exista șanse de 50-50%. Acesta a reiterat faptul ca nu are un „atașament special" pentru mecanismul backstop, acesta putand fi inlocuit cu o alta soluție care trebuie oferita de prim-ministrul britanic Boris Johnson.…

- Primul ministru britanic, BoJeanris Johnson, i-a transmis președintelui in functie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ca nu exista nicio perspectiva a unui Brexit cu acord, cu excepția cazului in care mecanismul "backstop" va fi eliminat, a anuntat marti cabinetul acestuia, potrivit Reuters…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decat restului Europei, indiferent cat pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in remarci publicate sambata,

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis din nou joi premierului britanic Boris Johnson ca acordul de iesire incheiat cu Londra este singurul posibil pentru Uniunea Europeana, a spus purtatoarea sa de cuvant, potrivit AFP. "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca i-a sfatuit pe candidații pentru funcția de prim-ministru, Jeremy Hunt și Boris Johnson, sa evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit Mediafax. Kono a mai spus ca firmele japoneze sunt „foarte…