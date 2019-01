Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat din nou ca este un susținator al Romaniei ca membru al spațiului Schengen și trebuie ca țara sa adere, Uniunea Europeana nefiind completa fara țara noastra."Simt ca aceasta zi este una de hotar. Deschidem prima președinție romana…

- Viorica Dancila: Ministrii sunt pregatiti sa gestioneze problemele europene Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si întreaga sa echipa de comisari vin mâine la Bucuresti pentru a marca oficial începerea perioadei de…

- "Din punct de vedere tehnic, stim ca tara noastra indeplineste toate criteriile si cred ca acest lucru este un act de dreptate, un act de normalitate, un act prin care Romania este tratata ca si celelalte state membre ale UE", a declarat Viorica Dancila.Presedintele Comisiei Europene, Jean…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat ieri la Bruxelles ca isi mentine intentia ca Romania sa adere la spatiul Schengen inainte de incheierea mandatului sau in fruntea executivului...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si-a reiterat miercuri dorinta ca Romania sa devina membra in spatiul Schengen si ca acest lucru sa se intample inainte de incheierea mandatului sau in fruntea executivului Uniunii Europene, mentionand insa ca trebuie depuse unele eforturi in acest…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca intre Guvernul Romaniei și Comisie mai exista divergențe in privința statului de drept, insa acest lucru nu are legatura cu președinția Consiliului UE. Oficialul european s-a declarat…

- In dezbaterea sa, Klaus Iohannis a declarat ca unitatea proiectului european nu poate fi obținuta fara eforturi, ci ea trebuie consolidata și protejata in permanența, fara a face abstracție de diversitatea culturala specifica Europei. Conform reprezentanților Biroului de Legatura al Parlamentului…

- Presedintele legislativului european, Antonio Tajani, i-a urat bun venit lui Klaus Iohannis in Parlamentul European si i-a multumit ca a acceptat sa dezbata cu eurodeputatii despre ideile Romaniei privind viitorul UE in perioada care precede preluarea presedintiei UE. Seful Comisiei Europene,…