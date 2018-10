Jean-Claude Juncker: Perioada de tranziţie post-Brexit va fi probabil prelungită 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung la un acord cu privire la termenii separarii lor, Regatul Unit va continua, pana la sfarsitul anului 2020, sa aplice si sa beneficieze de toate regulile UE, contribuind la bugetul sau, dar fara a participa la luarea deciziilor. Ideea prelungirii acestei perioade, cu un an de exemplu, a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

