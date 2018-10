Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI, potrivit agerpres.ro. Parlamentul European…

- Eurodeputatul roman Marian-Jean Marinescu, vicepresedinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, crede ca exista riscul ca, in viitor, in cazul Romaniei sa se activeze articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, cum s-a intamplat si cu Ungaria, din cauza "derapajelor foarte…

- Ungaria devine a doua țara din Uniunea Europeana fața de care se voteaza masura activarii Articolului 7 din Tratatul UE, dupa Polonia. La finalul procedurii, Budapesta ar putea ramane fara drept de vot. Ungaria a fost astfel sancționata drastic de Parlamentul European, pentru nerespectarea statului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in cadrul Discursului sau anual privind Starea Uniunii, ca executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept si a afirmat ca articolul 7 din Tratatul…