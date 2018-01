Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, le-a raspuns direct lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care spuneau ca oficialii de la Bruxelles sunt dezinformați. Juncker a explicat ca a luat nota de faptul ca ”am fost dezinformat”, insa a precizat ca este foarte bine informat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- Jean Claude Jucker a spus ca este foarte bine informat cu privire la modificarile pe care parlamentarii romani le-au adus legilor justiției și a subliniat ca CE nu va permite regresul Romaniei in ceea ce privește statul de drept. Șeful Comisiei Europene a mai precizat și ca discuțiile despre ridicarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, in conferinta de presa cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti termeni“. In…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Klaus Iohannis s-au intalnit pentru a discuta despre viitorul UE, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in 2019, dar și despre modificarile legilor justiției din țara noastra. Ramaneți pe DC NEWS pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si "situatia din Romania referitoare la modificarile aduse…

- Iohannis merge la Bruxelles. Presedintele se va intalni cu Juncker si Tusk Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu lanseaza un scenariu socant, la scurt timp dupa investirea Guvernului Dancila. Citu sustine ca Romania se afla la un pas de o noua criza economica, insa avertizeaza ca inreg contextul este mai dificil decat cel precedent, din 2007-2008. "Cresterea dobanzilor in tarile…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- K. Iohannis se intalnește la Bruxelles cu J. C. Juncker și D. Tusk Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Președintele Klaus Iohannis se va intalnisi cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor…

- Iohannis, intalnire cu Juncker, dupa criticile CE privind reforma Justitiei Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene. Potrivit agendei prezentate de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Comisia Europeana va discuta la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", urmand ca pe 7 februarie sa se discute despre modificarile legilor justitiei, scrie Agerpres. 5 5 0 5 0 0

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. "Care…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans,…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri dupa intrevederea cu omologul italian, Angelino Alfano, ca este convins ca Romania va beneficia si in continuare de sprijinul Italiei pentru o decizie pozitiva in dosarul aderarii la spatiul Schengen. "Uniunea Europeana…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, trimis in judecata pentru mita Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale,…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marți ca a aflat "cu profunda tristețe" vestea decesului regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut "șansa de a-l cunoaște", și a subliniat ca amintirea acestuia "va fi cu atat mai prezenta in gandurile noastre"…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand "un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a rememorat intalnirile avute cu Regele Mihai, caruia ii aduce un omagiu pentru rolul avut in aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, informeaza news.ro.

- ”Am cooperat in mod activ cu SUA, atat in plan terestru, cat si aerian, insa sunt convins ca potentialul de cooperare dintre SUA si Rusia nu a fost epuizat”, a declarat Antonov. Ambasadorul Rusiei in Statele Unite a precizat ca doar impreuna cele doua state pot rezolva problemele internationale…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR atenționeaza ca intarzierea implementarii unei scheme de rambursare a unei parti din supraaaciza „duce la migrarea consumului si la nevoia iminenta de majorare a tarifelor de transport rutier cu minimum 12%”. „In urma intarzierii total…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat luni regulamentul privind un sistem de intrare/ieșire și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu Sistemul de intrare/ieșire, sistem la care vor participa inclusiv Romania și Bulgaria, chiar daca cele doua țari nu sint inca…

- Bulgaria si Romania indeplinesc criteriile pentru aderarea la spatiul Schengen si ar trebui admise fara intarziere, a afirmat vineri la Sofia Hans van Baalen, presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), transmite BTA. Hans van Baalen, care a luat parte la o conferinta…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat joi Europa sa ia atitudine impotriva separatismului, intr-un moment in care demersurile vizand independența Cataloniei au creat profunde diviziuni in Spania, relateaza Reuters. "Naționalismele sunt o otrava care împiedica…

- Raspunsul primit din partea Președintelui Junker a consternat întreaga delegație a tinerilor parlamentari români aflați la întâlnirea de la Bruxelles: “Spre deosebire de Bulgaria, România mai are multe de facut pentru a eradica fenomenul corupției și acesta este…

- Senatorul PMP Vasile Cristian Lungu este consternat de raspunsul lui Jean-Claude Junker, Presedintele Comisiei Europene, care a declarat ca Romania este mai corupta decat Bulgaria.„Recunosc ca nu ma asteptam la un asemenea raspuns. Suntem, oare, mai corupti, ca bulgarii?”, este reactia senatorului…

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, afirma ca Romania nu merita sa fie inca in spațiul Schengen pentru ca, spre deosebire de Bulgaria, țara noastra trebuie sa faca mai multe eforturi pentru eradicarea corupției.„L-am intrebat azi pe Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins luni ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva liderilor separatiști catalani și și-a reafirmat increderea in justiția spaniola și in cea belgiana, informeaza agenția EFE. 'Nu vad ca statul de drept…

- „Cred ca nu va intra in ședința trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator", a afirmat șeful Executivului in cadrul discursului pe care l-a ținut la ședința Asociației Muncipiilor, referindu-se la pachetul de modificari la Codul Fiscal. „Sa nu ințelegeți ca pachetul fiscal privește doar aceste…

- Un raport realizat de Banca Mondiala, publicat zilele trecute, arata ca Republica Moldova se afla in fața Romaniei in ceea ce privește climatul de business, ceea ce este ingrijorator, a declarat, vineri, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la evenimentul „Topul Național al Firmelor Private din…

- „PESCO este o initiativa de cooperare structurata permanenta care este permisa de Tratatul de la Lisabona (...), dar care are ca obiective sa determine statele UE sa isi consolideze capacitatile proprii de aparare, sa coopereze mai bine intre ele pentru a atinge anumite obiective care insa trebuie…