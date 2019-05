Jean-Claude Juncker îşi recunoaşte două mari greşeli: tăcerea privind Brexitul şi scandalul Luxleaks Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014. El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere economica, joburi si investitii. "In aceste trei domenii ne-am achitat de sarcini", le-a spus el jurnalistilor la Bruxelles.



Mandatul de cinci ani al lui Juncker se incheie in octombrie, dupa alegerile europene de la sfarsitul acestei luni care vor declansa o perioada de tranzitie politica in institutiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014.El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere…

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti doua mari ''greseli'' in timpul mandatului sau de cinci ani in fruntea Comisiei Europene: tacerea sa in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul si reactia sa prea tardiva la scandalul Luxleaks, relateaza AFP si dpa. Seful executivului…

- In prezent exista 751 de eurodeputati alesi prin sufragiu universal de concetatenii lor si care reprezinta 28 de state membre. In caz ca acordul de Brexit va fi votat de parlamentul britanic pana la 23 mai, Marea Britanie nu va participa la alegerile europene si numarul lor se va reduce pana la 705…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- «Nu vor mai avea loc negocieri in zilele de pana la 29 martie», a prevenit Comisarul european pentru Afaceri economice. Liderii europeni sunt unanimi in privința necesitații intensificarii pregatirilor pentru o plecare din UE a Regatului Unit fara acord, chiar daca ușa unei amanari a datei divorțului…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in dosarul Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca Bruxelles-ul este dispus sa ofere Regatului Unit posibilitatea unei iesiri unilaterale din mecanismul de ''backstop'' privind frontiera nord-irlandeza de care depinde aprobarea acordului privind Brexitul in parlamentul…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat, joi, ca premierul Theresa May trebuie sa isi schimbe strategia si sa caute o relatie mai apropiata cu Uniunea Europeana dupa Brexit, scrie Reuters, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO: Accidente MORTALE pe autostrazile din Italia:…

- Președintele Comisiei Europene Donald Tusk a transmis un mesaj critic la adresa parlamentarilor britanici care au promovat ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a avea un plan de rezerva. "Ma intreb cum arata acel loc special din iad dedicat celor care au promovat Brexit-ul, fara a avea…