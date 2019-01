Stiri pe aceeasi tema

- Azi, Romania preia oficial Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Donald Tusk vin la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European Antonio Tajani si al Consiliului European Donald Tusk vor fi, incepand de joi la Bucuresti,…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a precizat vineri, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis este un partener de dialog, cu experiența in consiliile UE și garantul statului de drept și al democrației in Romania, iar, din acest punct de vedere, predarea președinției rotative…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, vine vineri in vizita oficiala in Romania, avand intalniri atat cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cat si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Austria detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE, astazi urmand sa cedeze…

