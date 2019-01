Jean-Claude Juncker, întrevederi cu Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, se va intalni vineri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila si va sustine doua conferinte de presa alaturi de acestia. In prima parte a zilei, presedintele Comisiei Europene va fi primit de seful statului la Palatul Cotroceni, iar la ora 11,50 are programata o intrevedere cu premierul, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, subiectul discutiilor va fi legat de Presedintia Romaniei la Consiliul UE, cu accent pe principalele dosare europene pe care tara noastra le… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

