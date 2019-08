Stiri pe aceeasi tema

- ''Cand ne uitam la situatia care se deruleaza in Regatul Unit, riscul unui Brexit fara acord sporeste'', a declarat Donohoe in fata jurnalistilor la Dublin.Oficialul irlandez a precizat ca executivul de la Dublin va examina saptamana viitoare planurile privind bugetul national.Premierul…

- ''Sunt putin mai optimist'', a spus Johnson, dupa ce s-a intalnit cu diversi lideri la Biarritz. ''Va fi dificil. Exista un dezacord profund'' intre Londra si UE, a recunoscut seful executivului britanic. El s-a declarat pregatit pentru negocieri cu Uniunea Europeana privind Brexitul chiar daca acestea…

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…

- In primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru, Boris Johnson a afirmat, joi, ca Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, noteaza Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat…

- Dupa «pompa» cu care a fost primit la palatul Buckingham, Donald Trump și-a mai indulcit declarațiile acide facute inaintea vizitei la adresa unor oameni politici britanici. Marți, președintele american, deja pe un ton conciliant, la intalnirea cu Theresa May, inca premier, i-a adus omagii pentru «talentul…