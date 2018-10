Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri la Viena fata de riscul izbucnirii unui razboi in Balcani daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. “Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo…

- Cinci tari din Balcani si Europa de Est au aderat joi, la Viena, la tratatul Uniunii Europene care permite fortelor de politie sa faca schimb de informatii privind ADN-ul, amprentele si vehiculele, transmite dpa preluata de Agerpres. In cadrul unei conferinte privind migratia si securitatea,…

- Radio Europa Libera iși reia emisia in Romania și Bulgaria, cu celebrele sale programe de știri, in incercarea de a consolida peisajul mediatic din ambele țari. Postul a funcționat in cele doua țari inainte de aderarea la Uniunea Europeana (UE) și NATO. Serviciul pentru Bulgaria s-a incheiat in 2004,…

- Regatul Unit isi va dubla practic finantarea pentru statele din Balcanii Occidentali si personalul de securitate din regiune pentru a contribui la combaterea crimei organizate, informeaza Reuters. Guvernul britanic a explicat ca isi mentine astfel angajamentul pentru stabilitate in Albania, Bosnia…

- Petre Apostol Unul dintre jucatorii echipei de volei Tricolorul LMV Ploiesti a avut parte de un program incarcat de la finalul sezonului competitional la nivel de club. Ovidiu Darlaczi, sosit in vara trecuta la echipa campioana, a fost prezent in cadrul lotului national de la categoria U20, fiind chiar…

- Robert Iamandi, judoka pregatit la CSS Focșani de sensei Dumitru Sandu Zisu, a caștigat, duminica, 8 iulie, titlul de campion balcanic la cadeți, 38 kg. Robert a repetat performanța din 2017 cand a urcat, de asemenea, pe prima treapta a podiumului de premiere și a primit medalia de aur cuvenita invingatorilor!…