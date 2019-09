"Sunt convins ca Brexit-ul va avea loc", a declarat el pentru Sky News intr-un interviu realizat saptamana trecuta, inainte de a vedea ideile pe care guvernul premierului Boris Johnson le-a trimis Bruxellesului in incercarea de a avansa in negocierile privind Brexit-ul. Intrebat daca va exista o noua granita intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, stat membru al UE, in cazul unui Brexit fara acord, Juncker a spus ca se va intampla acest lucru.



"Da. Trebuie sa ne asiguram ca interesele Uniunii Europene si ale pietei interne vor fi aparate", a declarat el. In acelasi interviu,…