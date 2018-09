Jean-Claude Juncker, Boris Johnson, saci de box cu fotografiile politicienilor

Antrenamentul, care dureaza 30 de minute, include o intrecere de lovituri in saci pe care se afla figura premierului Theresa May, ridicarea de greutati cu fata parlamentarului conservator Jacob Rees-Logg si jocul ''Politico Headslammer'', in care participantii arunca mingi in poze cu Theresa May si liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn. Programul include si exercitiul ''Cameron', Coltul renuntatorilor'' , botezat dupa numele predecesorul premierului May, David Cameron, care si-a dat demisia.

Tematica aleasa dupa un sondaj de opinie

Marc Diaper, proprietarul salii…