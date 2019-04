"Cu prietenii nostri britanici am avut multa rabdare, dar chiar si rabdarea se epuizeaza. As dori ca in cateva ore sau zile Marea Britanie sa ajunga la un acord in privinta caii de urmat" a afirmat Jean-Claude Juncker, invitat la o emisiune a postului public de televiziune Rai 1.

"Pana in ziua de azi stim la ce a spus nu parlamentul britanic, dar nu stim la ce spune da", a adaugat presedintele Comisiei Europene.

Referitor la organizarea unui nou referendum, Juncker a declarat ca "este o chestiune care ii priveste exclusiv pe britanici (...). Ei trebuie sa decida ce instrumente…