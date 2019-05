Stiri pe aceeasi tema

- Știrile care promoveaza viziunea prim-ministrului maghiar Viktor Orban ajung pe o scena europeana larga, Bloomberg anunțand, marți, ca la Londra a fost inregistrata agenția de știri V4 News (V4NA). Printre proprietarii V4NA se afla o companie legata de Arpad Habony, consilier al premierului Orban, care…

- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…

- Fidesz, partidul condus de premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost suspendat din Partidul Popular European. Asta îseamna ca, Fidesz nu poate participa la nicio reuniune a partidului, nu are drept de vot și nu are drept de a propune candidati pentru posturi.

- Întrucât conflictele dintre prim-ministrul maghiar și Uniunea Europeana vor ajunge la un prim punct de cotitura miercurea aceasta, numarul vocilor care cer o examinare amanunțita a cheltuielilor guvernului din fondurile blocului s-a înmulțit, informeaza Associated Press. …

- Vicktor Orban, premierul Ungariei, a declarat, vineri, ca dorește o Europa puternica, pentru evitarea "cosmarului Statelor Unite ale Europei". "Vrem o Europa puternica, state natiuni puternice si lideri puternici la conducerea Europei, care sa nu aduca problemele aici, ci sa ofere ajutorul…

- Grupul sud-coreean SK Innovation a anuntat miercuri ca are intentia de a investi 950 miliarde woni (845 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria cea de a doua fabrica de baterii destinata automobilelor electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii crescute din Europa, transmite Reuters,…

- Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI.…

- Europarlamentarul Catalin Ivan lanseaza un atac neașteptat la adresa președintelui Consiliului European, Donald Tusk, cel care i-a spus Vioricai Dancila ca justiția o fac procurorii și judecatorii, nu politicienii. Ivan susține ca Donald Tusk nu este credibil prin mesajul pe care il transmite, atata…