- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a acuzat vineri la Bruxelles pe premierul ungar, Viktor Orban, ca desfasoara campanii de dezinformare cu privire la migratie si Brexit, relateaza AFP. "Unii prim-ministri asezati la masa Consiliului European sunt la originea unor stiri false", a…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, este in parte vinovat de decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeana, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, informeaza dpa preluata de Agerpres. ''Una dintre cele mai mari greseli a fost ca UE a numit un presedinte…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa miercuri dupa-amiaza la Bruxelles pentru discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre 'viitoarea relatie' intre Regatul Unit si UE, a anuntat marti Downing Street, potrivit Reuters si AFP. Theresa May si Jean-Claude Juncker…

- Șefa ICCJ, Cristina Tarcea, a tras la sorți, vineri, noii judecatori din completurile de 5, schimband și componența celui care judeca apelul in cazul lui Liviu Dragnea. Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor din Statele Unite, iese la rampa cu acuzații grave, afirmand pe Facebook ca „nici…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și-a inceput un discurs de luni de la Bruxelles in ritm de dans, in ceea ce a parut o imitare a mișcarilor premierului Theresa May, provocand rasetele celor prezenți. Ulterior, un purtator de cuvant a negat ca oficialul ar fi facut o trimitere la…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Liberalii acuza ALDE ca au furat doua inițiative legislative depuse de PNL in Parlament. Aceștia susțin ca PSD și ALDE fura absolut orice și le transmit celor din coaliție ca le transmit toate inițiativele parlamentarilor PNL, daca tot sunt atat de bune.Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii…