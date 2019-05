Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Claude Juncker a recunoscut marti doua mari "greseli" in timpul mandatului sau de cinci ani in fruntea Comisiei Europene: tacerea sa in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul si reactia sa prea tardiva la scandalul Luxleaks, relateaza AFP si dpa.Seful executivului comunitar…

- Seful executivului comunitar de la Bruxelles a facut un bilant in general pozitiv al presedintiei sale in fata presei, subliniind in special relansarea investitiilor si scaderea somajului in UE dupa 2014. El a spus ca executivul condus de el si-a indeplinit obiectivele in materie de crestere economica,…

- ''Singura cale de a evita un Brexit fara acord este si va fi printr-o majoritate pozitiva'' in parlamentul britanic, a declarat marti negociatorul sef al UE in dosarul Brexit, Michel Barnier, citat de agentia dpa. ''Nu s-a conturat nicio majoritate pentru ceva. Sunt numai majoritati contra'', a adaugat…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…

- Primul scenariu ar fi un Brexit fara acord. Parlamentarii britanici voteaza miercuri daca sa aprobe sau sa respinga o iesire din UE fara acord, pe 29 martie. In cazul absentei unui acord, Regatul Unit ar pune capat, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenta la UE, parasind piata…

- Cei din Downing Street (sediul guvernului britanic, totodata resedinta oficiala a premierilor britanici, n. red.) au declarat tratativele de la Bruxelles pe tema Brexitului ca fiind blocate dupa ce negocierile, purtate la sfârsitul saptamânii trecute, nu au reusit sa gaseasca o solutie în…