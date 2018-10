Stiri pe aceeasi tema

- Dansul premierului britanic este molipsitor. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a inspirat de la Theresa May si a schitat cateva miscari inainte de a-si incepe discursul la un eveniment de la Bruxelles.

- Sefa Executivului de la Londra, Theresa May, si-a facut intrarea pe scena la conferinta Partidului Conservator in pasi de dans. Premierul britanic Theresa May a aparut miercuri dansand pe scena, dupa care...

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

- Planul prim-ministrului britanic Theresa May privind Brexitul este o „greseala istorica”, care va duce la o „umilinta” nationala, a scris fostul ministru de Externe, Boris Johnson, in The Telegraph, informeaza Politico. Johnson consideră că umilinţa suferită…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson urmeaza sa fie investigat pentru o afirmatie in care a comparat femeile care poarta burka cu jefuitorii de banci sau cu casutele de scrisori postale, relateaza mass-media britanica, citata de agentia dpa. Investigatia impotriva fostului sef al diplomatiei…

- Britanicii nu vor fi chemați sa voteze a doua oara pentru Brexit, a anunțat un purtator de cuvant al Theresei May. Acesta a adaugat ca planul premierului britanic de ieșire din Uniunea Europeana este cea mai buna modalitate de a ajunge la un consens, anunța presa britanica. In cadrul unei conferințe…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, mentionand ca exista progres in negocierile intre Londra si Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax.ro.