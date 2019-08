Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat dupa ce iși incheie actualul mandat de la Bruxelles se retrage din viața politica. Dupa incheierea mandatului, "nu voi mai fi activ din punct de vedere politic. Voi scrie, voi face plimbari lungi”, a declarat Juncker intr-un interviu pentru publicația Tiroler Tageszeitung. Intrebat daca va aceasta decizie inseamna ca nu va mai avea nicio legatura cu politica, președintele CE a declarat ca ”Nu ma voi mai implica activ in actualele politici, cu exceptia cazului in care observ ceva care sa ma preocupe foarte mult". In varsta de 64 de…