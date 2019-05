Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Romania are, in prezent, o rata de absorbtie a fondurilor UE de aproximativ 29%, foarte aproape de media europeana, care este de 31%. "Ne-am propus, prin programul de guvernare, sa acceleram ritmul de cheltuire a banilor alocati tarii noastre de la bugetul…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 16 mai, un curs de 20 lei și sapte bani pentru un euro, cu sase bani mai putin decat ieri. Dolarul american iși pastreaza valoarea de 17 lei și 93 de bani.

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca in Romania exista o ''discutie nefericita'' despre statul de drept, aratand ca romanii isi doresc o tara dreapta, europeana si ca votul acestora conteaza la alegerile europarlamentare si la referendumul din 26 mai. "Avem acea discutie…

- Ea spune ca Romania risca sa piarda banii europeni, in conditiile in care in patru ani s-a reusit doar "stabilirea amplasamentelor si studiile de fezabilitate". Cretu a declarat, marti, intr-o o conferinta de presa comuna cu primarul sectorului 3, Robert Negoita, ca Romania risca sa piarda banii europeni…

- Nu numai pentru Colegiul National "Mircea cel Batran", dar si pentru judetul Constanta, evenimentul care se desfasoara, zilele acestea, la prestigiosul liceu centenar de la malul marii intalnirea finala din cadrul Premiului International "Marco e Alberto Ippolito" aduce in atentie importanta deschiderii…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) și asociațiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Irlanda, Lituania, Letonia, Polonia și Ungaria solicita amanarea Pachetului Mobilitate 1 pentru urmatoarea legislatura parlamentara europeana, potrivit Mediafax.„Uniunea…

- In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru. Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media Uniunii Europene, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru saptamani a fost mai mare decat cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.…