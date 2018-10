Stiri pe aceeasi tema

- Jazz in the Street ajunge astazi la cea de-a doua ediție. Clujenii sunt așteptați pe una dintre cele mai frumoase și necunoscute strazi pietonale din oraș, Georges Clemenceau, in zona Pieței Muzeului, de la ora 18:00. Concertele vor fi susținute de Moonlight Breakfast, Natif, Andrei Petru și Diana,…

- Un comerciant este din Prahova Romania are un total de 47 de comercianti din 17 localitati care accepta tranzactii cu criptomoneda Bitcoin, majoritatea fiind concentrati in zona Capitalei, arata datele coinmap.org, conform Mediafax. Defalcat pe judete, Bucuresti-Ilfov are 15 comercianti care accepta…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- Program de 10 ore pe zi! Așa va funcționa Serviciul pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple din Arad, pana la sfarșitul lunii august. Masura a fost anunțata sambata, 28 iulie, de catre șesul Direcției Generale de Pașapoarte – comisar-șef de poliție Mirel Toanca. „Pentru a veni in sprijinul cetațenilor…

- Meteorologii avertizeaza ca un nou ciclon urmeaza sa loveasca România. Ciclonul este unul staționar și declanșeaza fenomene mai violente decât în mod normal, avertizeaza meteorologii. În zona Dobrogei sunt așteptate cantitați importante de apa în intervale scurte. …

- Consilierii de probațiune din București au intrat in Greva generala, alaturi de colegii din alte șase județe, Arad, Brașov, Cluj, Galați, Ilfov, Timiș și Vrancea, miercuri, 18 iulie, potrivit unui comunicat. De asemenea, consilierii de probațiune din alte 12 județe intenționeaza sa declanșeze la randul…

- Consilierii de probatiune din Capitala si din sapte judete au intrat miercuri in greva generala, fiind nemultumiti de faptul ca nu le-au fost rezolvate problemele de natura salariala, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat transmis miercuri, au intrat in greva consilierii de probatiune din Bucuresti…

- Pe site-ul Ministerului Educatiei, www.edu.ro, vor fi afisate rezultatele REPARTIZARII PE LICEE, pentru fiecare judet in parte. Puteti vedea REZULTATELE ADMITERII IN LICEE 2018 BUCURESTI AICI. Numarul elevilor cu note peste 5, la examenele din 2004 - 2017: 2017 - 77% (76,9% inainte…