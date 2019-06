Jay-Z, soțul lui Beyonce, primul rapper care a devenit miliardar Jay-Z a devenit primul rapper care a reușit sa stranga o avere ce ajunge la suma de 1 miliard de dolari. Acesta a fost desemnat de revista Forbes, in 2018, cel mai bogat artist hip-hop. Cantarețul american Jay-Z este in mod oficial cel mai bogat rapper din lume, cu o avere ce a crescut de anul trecut de la 900 de milioane de dolari la 1 miliard. Acesta nu face bani doar din muzica , ci și din alte activitați, potrivit Mediafax . Soțul lui Beyonce nu este doar unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de hip-hop, ci și cel mai bogat. Banii lui Jay-Z nu provin doar din producția muzicala, care include… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

