Postul american ABC va lansa un serial documentar despre rolul femeilor in miscarea pentru drepturile civile ale comunitatii afro-americane care va fi produs, printre altii, de actorul Will Smith si de rapperul Jay-Z, relateaza marti EFE.



Productia se va intitula 'Women of the Movement' si va fi o cronologie a evenimentelor care au marcat lupta pentru drepturile civile ale comunitatii afro-americane, relatate din punctul de vedere al femeilor de culoare, a informat directorul pentru divertisment al ABC, Karey Burke.



In primul sezon de opt episoade, productia se…