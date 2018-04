Stiri pe aceeasi tema

- PS Sofronie s-a intalnit cu Mihai Neșu, fostul fotbalist, fondatorul centrului de recuperare unde copii cu varste cuprinse intre 2 și 14 ani beneficiaza de tratamente specifice de recuperare și terapie, cu ajutorul unor cadre medicale specializate."Este impresionant cum omul acesta, greu…

- Aveti la dispoziție cele mai frumoase mesaje, felicitari și urari pentru a le trimite, ca un cadou de suflet, celor dragi, scrie ziarulunirea.ro. Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume – florile, minuni ale naturii. La multi ani! – Pentru ca m-ai iubit cu gingasia…

- Trei inculpati din dosarul fraudelor informatice de la Directia Economica a Primariei Buzau ar putea scapa de controlul judiciar. Completul care judeca dosarul a decis, miercuri, sa ridice masura preventiva pentru fostul director economic Ion Gegea, dar si pentru fostii subordonati, Catalin Boaru si…

- Bucurie mare in familia lui Dorin Cocoș, afaceristul a devenit tata pentru a doua oara. Iubita lui, Raluca Miu, a dat naștere unui baiețel, in urma cu puțin timp, potrivit spynews.ro. Fostul sot al Elenei Udrea si Raluca Miu au o relatie de mai bine de un an si jumatate, iubita mai tanara a omului […]…

- Un zbor Stuttgard - Lisabona al companiei aeriene portugheze TAP a fost anulat dupa ce co-pilotul a venit la munca beat. Pasagerii au fost astfel nevoiți sa aștepte trei zile pentru a ajunge la destinație, scrie digi24.ro.

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- Un politist a fost gasit in stare grava in fata postului de Politie unde lucra. Agentul avea o rana la mana si a pierdut mult sange. Din primele informatii, acesta a vrut sa-si puna capat zilelor.

- Bucurie maxima pentru tigrul de Gradina Zoo Ploiesti, din incinta parcului „Constantin Stere”,surprinsa de obiectivul aparatului de fotografiat in momentul in care felina se joaca si se tavaleste in zapada proaspat cazuta. Imaginile alaturate, preluate de pe pagina oficiala de Facebook a Gradinii Zoo,…

- Cristina Spatar i-a botezat baiețelul Deliei Antal. Cele doua artiste au facut primele declarații despre evenimentul emoționant. Edan, in varsta de 10 luni a fost creșinat astazi. “Nici nu a vrut sa bage capusorul in cristelnita. Este al doilea copil botezat de mine anul asta. Ma onoreaza sa fie nasica…

- Treisprezece deținute din Penitenciarul Bacau au daruit marțișoare, pe care le-au confecționat manual in incinta unitații de detenție, unor copii din doua centre de plasament ale Direcției pentru Protecția Copilului. De asemenea, inițiativei persoanelor private de libertate s-au alaturat angajați ai…

- Suveranul pontif a marturisit ca a plans dupa ce a auzit povestile copiilor abandonati din Romania. Papa Francisc s-a intalnit cu un grup de orfani de origine romana la inceputul anului, insa continutul conversatiei, desfasurata intr-un cadru privat, a fost dezvaluit abia acum de La Stampa. Conducatorul…

- Caz inedit in Timisoara. Un sef de directie numit in functie chiar de primarul capitalei Banatului candideaza pe o functie inferioara in cadrul directiei pe care o conduce. Este vorba despre Rodica Cojan, numita de primarul Timisoarei sefa Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Timisoara, constituita…

- Astori a fost omagiat joi de doi foști colegi internaționali. "Era numarul 1 in toate", a zis in lacrimi capitanul Milanului. "Mi-a dat o mana de ajutor sa inscriu din lovitura libera", a admis fundașul lui Zenit. N-au avut cum sa fie alaturi pentru a-l conduce pe ultimul drum, dar nu l-au uitat pe…

- Asociația 11even și Kaufland Romania continua și anul acesta programul ,,Bucurie in Mișcare” – un proiect de promovare a sportului și mișcarii in comunitate inițiat inca din anul 2012. De atunci, și pana in prezent, proiectul a fost implementat in peste 25 de orașe din Romania precum și in Chișinau,…

- Asociația 11even a lansat „Bucurie in Mișcare”, un proiect de promovare a sportului și mișcarii in comunitate, inițiat in 2012. Organizatorii arata ca acest proiect „este pentru toata lumea”, indiferent de varsta, ocupație sau nivelul condiției fizice. „Cu accent pe mișcare, incercam sa inspiram oamenii…

- Statueta aurie primita de actrita americana Frances McDormand pentru rolul din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ a fost furata in timpul petrecerii la care laureata categoriei „cea mai buna actrita in rol principal“ participa, chiar in cladirea unde a avut loc gala premiilor Oscar 2018.

- Lidia Buble a fost invitata in emisiunea iubitul ei, Razvan Simion, unde nu a mai putut sa se stapaneasca și a inceput sa planga. Totul are legatura cu noua sa melodie, dedicata mamei sale.

- PNL a „judecat la rece”, in sedinta Biroului Executiv, care s-a desfasurat la temperaturi scazute, 14-16 grade, parlamentarii liberali marturisind ca doar „subele” si „politica incinsa” i-au ajutat sa se mai incalzeasca.

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetașesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfașurat weekendul trecut in comuna Nicola Balcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de catre cercetașii din localiatea bacauana. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship…

- Fenomenul R'n'B Dua Lipa, in varsta de 22 de ani, si rapperul Stormzy, in varsta de 24 de ani, au fost marii castigatori la gala Brit Awards, premiile industriei muzicale britanice, unde au obtinut principalele recompense, cele pentru cei mai buni artisti din regat, transmite AFP.

- La reuniunea Asociatiei comunelor unde au participat premierul si mai multi ministri, primarii din țara s-au plans ca salariile pe care le primesc sunt foarte mici. Premierul Viorica Dancila a cerut, in schimb, cumpatare in cheltuirea banului public, mai ales ca unele primarii au ramas fara bani dupa…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma le-a spus luni judecatorilor de la instanta suprema, cu lacrimi in ochi, ca nu a facut niciun abuz in servicu si nu a primit de la nimeni niciun ban, invocand existenta unei "gasti" care ar vrea "sa puna mana" pe administratia judeteana.…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta…

- Fostul președinte Traian Basescu are motive de bucurie. Acesta a confirmat luni zvonurile potrivit carora Elena Basescu, mezina familiei, ar fi insarcinata. Astfel, fostul președinte va deveni bunic din nou.„Mare bucurie! Anul acesta, se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele…

- ISJ Maramures a inceput o ancheta la o scoala din Baia Mare, dupa o sesizare aparuta in presa, potrivit careia un parinte a fost nevoit sa dea 200 de lei pentru o invitatie la un bal caritabil, iar din suma stransa scoala urma sa cumpere camere video.

- Bucurie mare in familia "Chefi la Cutite". Castigatorul ultimului sezon a devenit tata. Frumoasa veste a fost data chiar de fericitul parinte, Andrei Cristian Olteanu, care a postat o fotografie cu bebelusul pe Facebook.

- Cupa “Dexter”, ediția a doua, competiție fotbalistica juvenila disputata in weekend la Ocna Mureș, s-a dovedit o reușita din toate punctele de vedere. Ediția din acest an, organizata de Clubul Sportiv Soda Ocna Mureș (in prim plan implicarea președintelui Sorin Corpodean) in parteneriat cu primaria…

- Vicepremierul Paul Stanescu, cel care a relatat ca seful SPP ar fi transmis ca Liviu Dragnea va fi "executat undeva prin martie", a declarat, joi, ca nu s-a plans la presedintele partidului, ci le-a spus colegilor din CEx, precizand ca nu a vrut sa mearga la Parchet.

- Oana, soția lui Kamara, este foarte suparata pe artist pentru ca amanta acestuia petrecere prea mult timp in compania baiețelului pe care il au impreuna, dupa ce Madalina a declarat ca de multe ori ea se afla cu Kamara atunci cand artistul isi duce fiul, Leon, la terapie.

- Baiețelul cantareței Andreea Banica a facut primii lui pași. Este fericire mare in familia artistei. Andreea Banica este casatorita cu Lucian Mitrea de foarte mulți ani. Din mariajul lor au rezultat doi copii, o fata care se numește Sofia și un baieșel care a primit numele de Noah Andrei. Fiul vedetei,…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- In primul interviu dupa semnarea contractului cu Sparta Praga, Florin Nița (29 de ani) și-a refacut pentru cititorii Gazetei Sporturilor ravașitoarea poveste a vieții. Baiatul fara amintiri Portarul crescut in Ferentari, care și-a pierdut prematur parinții și a trebuit sa munceasca intr-o fabrica de…

- Nutritionistul aradean Vlad Rosca sustine ca foarte multa lume sufera de depresie si anxietate. Statistic vorbind, doua milioane de români manifesta depresie. Aradeanul afirma ca uneori poate fi simpla «consolare» sau chiar o tulburare convulsiva în…

- “Viata merge mai departe si sigur, in viitor, daca voi munci tot asa si voi continua sa joc la fel, voi fi din nou intr-o pozitie buna”. E convingerea Simonei, dupa infrangerea dramatica de la Melbourne. Chiar daca a jucat bine, a avut curaj si faze spectaculoase, in finala de sambata, romanca nu si-a…

- Bucurie si usurare pentru unii soferi din Moldova. Un proiect de lege care vine sa interzica inspectorilor de patrulare sa apeleze la scoaterea placutelor de inmatriculare de la masinile parcare neregulamentar a fost inregistrat in Parlament. Autor este o femeie deputat.

- Rapperul american 50 Cent a devenit din intamplare milionar in Bitcoin, dupa ce a aflat ca o investitie mai veche a sa, realizata in aceasta criptomoneda in 2014 si de care uitase intre timp, valoreaza in prezent intre 7 milioane si 8,5 milioane de dolari, informeaza telegraph.co.uk. Artistul…

- Cine ar fi presupus ca 50 Cent ar fi un adevarat vizionar? Rapperul american a luat o decizie in 2014 care i-a rotunjit conturile cu nu mai putin de opt milioane de dolari. De acest fapt si-a dat seama abia in prezent.

- Centrul National Anticoruptie a raspuns declaratiei semnate de catre 98 de femei care au acuzat abuzuri in sistemul medical prenatal din Moldova. „Avand in vedere ca persoanele care au relatat cazurile nu au depus un denunt sau o solicitare de tragere la raspundere a unei persoane concrete, petitia…

- Maratonista Mariana a izbucnit in plans la "Exatlon" dupa ce a pierdut duelul cu adversara directa. Mariana nu a fost inspirata la proba popicelor, asa ca a fost invinsa de adversara, iar la final a inceput sa planga in hohote.

- Partia de schi de la Slanic Moldova, una dintre cele mai noi și moderne din țara, a fost deschisa, sambata, pentru prima data in actualul sezon rece, avand in vedere lipsa de precipitații de pana acum. Tariful de urcare cu telescaunul este de 7 lei de persoana, iar programul de funcționare va fi intre…

- Papa Francisc a afirmat joi ca nu este crestineste sa respingi imigrantii, indemnand natiunile sa ii primeasca pe aceia ai caror viata a fost dominata de saracie, injustitie si exploatare, scrie Reuters.

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Zeci de pachete cu mezeluri, fructe și alimente de baza au fost distribuite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului mai multor familii nevoiașe din localitațile ilfovene Nuci, Sudiți și Merii Petchii. De altfel, pentru unele din aceste familii este pentru a doua sau a treia oara…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…

- David Letterman a fost prezentatorul unor talk-show-uri nocturne extrem de populare. Primul invitat in noua emisiune va fi fostul presedinte american Barack Obama. Noul talk-show, intitulat ”My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”, reprezinta o serie de sase emisiuni, care…

- Sticla rara de votca Russo-Baltique a fost gasita o vila aflata in renovare din nordul capitalei, la trei zile dupa raportarea furtului, noteaza DPA. La o prima inspectie, valoroasa sticla nu parea deteriorata, insa continutul sau lipsea. Sticla - fabricata din aproximativ 3 kilograme de aur si 3 kilograme…