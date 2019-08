Jax Jones si Tove Lo lanseaza “Jacques”, o piesa despre flirturi, beat-uri si parfum frantuzesc

Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling revine in forța pe piața muzicala. „Iubire & Razboi”, noua piesa lansata de Paula Seling vorbește despre momentele de tensiune dintr-un cuplu, momente care ar trebui sa intareasca relația dintrei cei doi. „ IUBIRE & RAZBOI este genul de cantec care are o viața independenta de curentele…

- Tove Lo X ALMA lanseaza piesa „Bad As The Boys”o colaborare mai mult decat spectaculoasa, care va fi integrata pe viitorul album al lui Tove, „Sunshine Kitty”, disponibil deja pentru pre-comanda. Pre-comanda aici: https://umusic.lnk.to/SunshineKittyPre „Sunshine Kitty” este unul dintre cele mai așteptate…

- Arando Marquez, DJ-ul care a mixat in deschiderea concertelor unor artisti internationali precum ATB și Josh Gallahan, colaboreaza cu MRB (Mahala Rai Banda) si What’s UP pentru o piesa nonconformista, fresh si super catchy. O coproductie Cat Music si Golden Boy Society, „Dai duma” este compusa de MHB,…

- Vara asta suna din ce in ce mai bine! La puțin timp dupa lansarea single-ului „One Touch” feat. Jess Glynne, Jax Jones lanseaza „Harder”, o colaborare incendiara cu Bebe Rexha. Versurile ce insoțesc piesa aduc cu sine o nota jucaușa, dar și puțin acida, fiind expresia clara a semnaturii lui Bebe Rexha.…

- La puțin timp dupa lansarea single-ului „One Touch” feat. Jess Glynne, Jax Jones, renumitul DJ & producator, nominalizat de doua ori la premiile BRIT, lanseaza „Harder”, o colaborare incendiara cu Bebe Rexha. Versurile ce insoțesc piesa aduc cu sine o nota jucaușa, dar și puțin acida, fiind expresia…

- Imediat dupa ce piesa „Close Friends” feat. Gunna a devenit #1 in clasamentele radio și a fost certificata cu disc de platina, Lil Baby continua in aceeași linie și lanseaza piesa „Out The Mud” feat. Future. Inca de la lansarea albumului sau de debut din 2018, Lil Baby a primit numeroase discuri de…

- Vescan lanseaza piesa-imn a acestei veri, „Pierde Tot Anu'”, in colaborare cu Noaptea Tarziu. Ești student sau ți-e dor de anii de studenție? Vibe-ul videoclipului și versurile piesei cu siguranța te vor face sa te regasești in ele. Piesa face parte din albumul lui Vescan ce urmeaza sa fie lansat in…

- Anastasia Sandu debordeaza de sinceritate cand vine vorba de muzica și sentimentele ce o trimit in lumea frumos conturata, pe nume “ANA”. Piesa este un amalgam de trairi intense ce duc inevitabil catre cel mai frumos sentiment din lume, iubirea. “Abia așteptam sa scot toata muzica adunata in mine de…