Javier Montes Pita (ING): Avem o crestere de aproape 50% in 10 luni a numarului de logari in Home'Bank

Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua destinatii cu zbor direct din Timisoara. Se va putea putea zbura la Tunis, in Tunisia, si in Skiathos, Grecia. Aceste destinatii se adauga celor deja existente, din Grecia, Turcia și Egipt. Numarul pasagerilor de pe zborurile de vacanța a crescut, fața de anul precedent, cu 24 de procente.…

- Romania se claseaza pe locul 10 in topul tarilor cu cel mai mare procent de utilizatori atacati cu troieni pentru mobil, respectiv 0,8% din total, si pe pozitia 13 in Top 20 al statelor cu cel mai mare risc de infectare online pentru utilizatori, arata rezultatele unui raport publicat de Kaspersky Lab,…

- Acordarea voucherelor de vacanta este o masura care a scos la lumina spatiile de cazare in conditiile in care a avut loc o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri de autorizare pentru spatii de cazare comparativ cu anul trecut, a afirmat ministrul Turismului, Bogdan Trif. „Acordarea voucherelor…

- Grupul BCR a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net atribuibil actionarului majoritar, Erste, de 177,7 milioane euro, in crestere cu 73% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului financiar al grupului austriac. Continuarea pe ZFCorporate…

- Numarul violentelor din scolile din Capitala a crescut de la 139 de cazuri in perioada 2016-2017 la 326 in anul scolar 2017-2018, anunta ISMB, precizand ca au fost sanctionati peste 1.000 de elevi. ISMB mai arata ca 700 de cladiri ale institutiilor de invatamant nu dispuneau de autorizatie ISU.

- Desi, proportia variaza de la o regiune la alta, tendinta este cat se poate de evidenta. Companiile de publicitate isi orienteaza activitatea catre promovare directa, folosind apeluri telefonice directionate catre persoane alese mai mult sau mai putin la intamplare. Sacaitoare prin numarul si insistenta…

- Grupul german InterDoga, care a cumparat in primavara ansamblul Green Park, cel mai mare proiect rezidential din Iasi, a primit o finantare de 5 milioane euro de la OTP Bank Romania, suma care va acoperi achizitia a 181 de apartamente. Continuarea pe ZFCorporate …

- Hong Kong, regiune autonoma de pe coasta de sud a Republicii Populare Chineze, a depasit oficial orasul american New York in clasamentul metropolelor cu cea mai mare concentrare de oameni ultra-bogati. Hong Kong a inregistrat in 2017 o crestere de 31%...