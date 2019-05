Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Charlotte Gainsbourg si Javier Bardem vor deschide cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, intr-un eveniment care va avea loc pe 14 mai, la Grand Theatre Louis Lumiere de pe Croazeta, potrivit bfmtv.com, scrie Mediafax.Ambii actori sunt obisnuiti ai prestigiosului…

- Cineastul german Roland Emmerich va regiza un nou film SF de proportii epice, "Moonfall", al carui proiect va fi propus de regizorul celebrei pelicule "Independence Day" la Marche du Film de Cannes, un salon dedicat profesionistilor din industria cinematografica, organizat in paralel cu Festivalul de…

- Festivalul de Film de la Cannes isi mentine decizia de a-i acorda actorului Alain Delon, criticat pentru comentarii despre femei si sustinerea extremei drepte franceze, trofeul Palme d’Or onorific.

- Documentarul “Maradona”, al britanicului Asif Kapadia, va fi prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, luna viitoare, in prezenta fostului international argentinian, informeaza L’Equipe. Maradona a fost invitat la proiectia filmului care ii este consacrat, astfel ca se va afla pe covorul rosu…

- Festivalul de Film de la Cannes a decis sa il recompenseze anul acesta pe actorul Alain Delon cu Palme d'Or onorific pentru a aduce un omagiu prezentei lui minunate in istoria filmului, relateaza News.ro.Citește și: TIFF 2019: filme, caravana culinara si expozitie de arta Dupa Jeanne…

- Afisul folosit pentru promovarea evenimentului aduna mii se cineasti in orasul de pe Coasta de Azur. Lista oficiala a filmelor care vor concura pentru prestigiosul premiu Palme d'Or va fi dezvaluita joi.

- Dupa o relație de patru ani, actorul britanic Jude Law și iubita sa Phillipa Coan s-au logodit, iar casatoria va avea loc in luna mai. Actorul britanic Jude Law (46 de ani) si psiholoaga Phillipa Coan (32 de ani) planuiesc sa se casatoreasca in primavara acestui an, intr-un castel din Franta, relateaza…