Javier Bardem aduce lupta sa pentru protejarea mediului la Festivalul de Film de la Toronto

Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Toronto, a vorbit despre performanța incredibila a Biancai Andreescu din finala de la US Open. Prezent la premierea filmului sau, "Knives Out", la TIFF Toronto, Christopher Plumer a intrebat cat este scorul la finala feminina care…

- Documentarul „Colectiv”, care a urmarit derularea evenimentelor de dupa tragedia din 2015, a fost proiectat in premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Bazat pe investigatiile echipei de jurnalisti de la Gazeta Sporturilor, condusa de Catalin Tolontan, filmul va avea premiera Nord-Americana la…

- Romanii din Canada pot vedea filmul in Toronto, azi, 6 septembrie, la proiecția din cadrul TIFF de la 16.00, ora locala, intr-una din salile complexului Scotiabank Theatre. Documentarul „Colectiv” al regizorului Alexander Nanau mișca presa și publicul internațional. Criticul de film Jay Weissberg ofera…

- Filmul ”Colectiv”, care urmarește incendiul din clubul bucureștean și culisele luptei impotriva corupției din perioada care a urmat tragediei, va avea premiera pentru public la festivalul de Film de la Veneția. Inainte de proiecția filmulului la Festivalul de la Veneția, regizorul Alexander Nanau, supraviețuitori…

- Filmul „Western Stars”, debutul in regie al lui Bruce Springsteen, va fi lansat in cinematografe toamna aceasta de Warner Bros., dupa ce va fi prezentat in premiera mondiala la Festivalul de la Toronto potrivit news.roLungmetrajul il prezinta pe muzicianul american interpretand alaturi de…

- In interval de doar cateva zile, schimbarile sociale din Romania obținute prin implicarea cetațenilor și a presei vor fi urmarite de publicul mondial, pe doua continente și doua dintre cele mai reputate scene ale cinematografiei mondiale Filmul ”Colectiv”, un amplu documentar despre tragedia din clubul…

- Timp de doua zile, pe stadionul din Cristian (judetul Brasov), au avut loc intrecerile celei de-a doua etape a Campionatului National de mini-rugby 2019, dotat cu „Trofeul Muntenia”. Sectiunile de concurs au fost: Under 8, Under 10 si Under 12, judetul nostru fiind reprezentat de trei echipe - CS Victoria…

- Festivalul Ceau, Cinema! va avea loc intre 18 și 21 iulie la Timisoara si Gottlob și aduce iubitorilor de cinema șase filme foarte apreciate, realizate de tineri regizori din Republica Moldova, Rusia, Slovenia, Turcia si Ungaria, care au fost selectate in competitia internationala a Festivalului…