- O echipa multinationala de alpinisti a cucerit marti varful Annapurna, cu inaltimea de 8.091 metri, aceasta fiind prima ascensiune la peste 8.000 de metri altitudine din acest sezon de escalada din Himalaya, a anuntat Departamentul de Turism din Nepal, citat miercuri de agentia Xinhua, titreaza Agerpres.…

- Ministrul Industriei și Comerțului din Japonia, Hiroshige Seko, a declarat marți ca Administrația de la Tokyo prevede un impact limitat în urma deciziei Statelor Unite de a nu mai accepta exceptii privind importurile de petrol iranian, relateaza Mediafax citând Reuters. Seko a declarat…

- ​Iranul considera „ilegale” sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.„Întrucât…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…

- Fara pretenții de hegemonie Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a detaliat astazi poziția, perspectivele și acțiunile țarii sale in fața conflictelor, provocarilor și a altor probleme de interes mondial, precum și dezvoltarea relațiilor internaționale La o conferința de presa, Yi a spus ca Beijingul…

- Costin Mihalache il inlocuieste pe Ion Gavrila la conducerea administratorului national de infrastructura feroviara, CFR SA. Acesta a fost numit in functie, astazi 13 februarie, de catre Consiliului de Administratie al CFR SA. Anterior numirii sale la conducerea CFR SA, Costin Mihalache a ocupat functia…

- Un clujean vrea sa ajunga in Tibet pe jos, iar cei 7.000 de kilometri ar trebui sa-i strabata in noua luni. Pengo Zoltan, in varsta de 52 de ani, este un fost jurnalist. In prezent lucreaza intr-o companie de studii de piața și are acest vis de 20 de ani. Nu a avut insa curajul de a-l materializa, iar…