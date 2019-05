Cati bani dau romanii pe trotinetele electrice

Circa 20% dintre romani intentioneaza sa cumpere o trotineta electrica pana la finalul acestui an, iar bugetul alocat pentru o astfel de achizitie este, in medie, de 2.000 de lei, reiese dintr-un sondaj realizat de o platforma de e-Commerce, publicat joi. In acest context, profilul clientilor de trotinete electrice… [citeste mai departe]