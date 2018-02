Stiri pe aceeasi tema

- Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, Donald Trump, si un important consilier, a parasit Coreea de Sud fara sa se intilneasca cu o delegatie nord-coreeana, potrivit unui oficial american, citat de agentia DPA. Fiica presedintelui, a carei activitate in calitate de consilier nu este platita, a plecat…

- Ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Raluca Stramaturaru va fi portdrapelul Romaniei la evenimentul de duminica 25 februarie, ora 13.00. Jocurile au fost declarate inchise. Accesul pe stadion al delegațiilor nu a fost in ordinea alfabetica tradiționala pentru majoritatea tarilor…

- Fiica si consiliera presedintelui american, Ivanka Trump, a sosit vineri in Coreea de Sud, sa asiste duminica la ceremonia de incheiere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza AFP, conform news.ro.”Suntem foarte, foarte fericiti sa asistam la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018,…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP.Afirmatii…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vicepresedintele american Mike Pence isi incepe sambata turneul in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, un turneu pe care trebuia initial sa-l efectueze luna trecuta. Prima oprire…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Ivanka Trump, fiica presedintelui american Donald Trump, are de acum un birou la Casa Alba, chiar daca ea nu este angajata de catre guvern, relateaza AFP si Reuters. De la depunerea juramintului de catre Donald Trump la 20 ianuarie, Ivanka Trump (35 de ani) a fost vazuta de numeroase ori in celebra…

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Orientul Mijlociu, in contextul votului din Congresul american privind reforma fiscala, si a tensiunilor izbucnite dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni dimineata ca 'ii pare foarte rau' pentru fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, inculpat vineri pentru ca a mintit FBI in legatura cu convorbirile sale cu ambasadorul Rusiei in SUA, informeaza AFP.'Imi pare…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Jared Kushner, ginerele presedintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranzitie a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana sau respinge…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.Trump…

- Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a negat, vineri, informatiile conform carora Casa Alba ar avea în plan sa-l înlocuiasca cu directorul CIA, Mike Pompeo, afirmând ca aceste informatii sunt ”ridicole”. Întrebat daca Administratia Trump vrea ca el…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- Michael Flynn a fost fortat sa demisioneze dupa numai o luna de la presupusele declaratii false date de el in cadrul unei anchete a FBI, in luna ianuarie, anul acesta. Flynn a fost forțat sa demisioneze in luna urmatoare, dupa ce a mintit Casa Alba despre intalnirea cu ambasadorul Rusiei,…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…