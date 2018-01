Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Desemnat de socrul sau, Donald Trump, sa stabileasca strategia Casei Albe pentru deblocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, Jared Kushner și-a extins spectaculos relațiile de afaceri cu instituțiile...

- Statele Unite se comporta in relatia cu Pakistanul precum "un prieten care tradeaza permanent", a afirmat vineri seara Khawaja Asif, ministrul pakistanez de Externe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a acuzat Islamabadul de "minciuni" si a redus asistenta financiara.

- „Ivanka trebuia sa candideze si sa castige alegerile”. Cu siguranta va fi cel mai mare scandal la inceput de an in Statele Unite care il vizeaza pe Donald Trump dupa ce in presa americana au aparut fragmente din carte „Foc si Furie”. Avocatii lui Trump au inceput deja demersurile pentru a impiedica…

- Președintele american Donald Trump l-a repudiat public pe Steven Bannon, fostul sau consilier strategic și șef de campanie, dupa apariția unei noi carți in care Bannon a facut comentarii controversate și foarte personale despre unii consilieri ai președintelui, inclusiv membri ai familiei, potrivit…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Coreea de Sud și Statele Unite au dat astazi startul celor mai ample exerciții aeriene de pana acum, la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala in cadrul programului balistic care a provocat tensiuni la nivel global. Exercițiul militar numit „Vigilant Ace” mobilizeaza…

- Fostul consilier pentru securitate naționala al lui Donald Trump, Michael Flynn, a recunoscut ca a mințit anchetatorii FBI in legatura cu intalnirile sale cu ambasadorul rus in Statele Unite

- Presedintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatatirea gestionarii internationale a migrantilor si refugiatilor, considerat "in...

- Jared Kushner, ginerele presedintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranzitie a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana sau respinge…

- Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, este responsabilul „cu rang foarte inalt” din echipa de tranziție a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana sau respinge…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Coreea de Nord a anuntat ca a testat cu succes un nou tip de racheta balistica intercontinentala, capabila sa loveasca teritoriul american, anunta CNN. Presa de la Phenian a facut anuntul miercuri, la cateva ore dupa ce liderul nord – coreean Kim Jong Un a ordonat lansarea unei rachete de tip Hwasong-15,…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept ”agent din strainatate” - riposta Moscovei fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului sau RT in Statele Unite, relateaza AFP.Aceasta masura - care plaseaza…

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump în Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi în Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online.…

- Canalele de comunicare directa dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt deschise. Astfel, Casa Alba așteapta un telefon din partea liderului Kim Jong-Un pentru a discuta despre programul nuclear al Phenianului. Anunțul a fost facut de șeful diplomației americane, Rex Tillerson.

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- Reuters precizeaza ca ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a dezmințit informația printr-un mesaj in rețeaua Twitter: "In ciuda relatarilor, nu exista un acord de principiu asupra TPP." Reprezentanții la nivel ministerial ai statelor care negociaza TPP — Australia,…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- NATO a decis sa-si consolideze misiunea de consiliere si asistenta a fortelor armate afgane, care creste de la 13.000 la 16.000 de militari, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg marti, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Noul numar de militari va fi de 16.000 si se va concentra in particular asupra…

- Trump se afla la a doua etapa a turneului sau asiatic, dar in Coreea de Sud a promis ''sa rezolve totul'', in pofida divergențelor marcante cu Seulul in privința dosarului nuclear nord-coreean, relateaza AFP, Reuters și DPA, potrivit Agerpres. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat…

- Rusia a finanțat Facebook și Twitter printr-un braț financiar al gigantului Gazprom și prin banca de stat VTB, arata documentele Paradise Papers, citate de catre The Guardian . Povestea devine și mai suculenta: investiția a fost facuta de catre miliardarul rus Yuri Milner, care a fondat compania de…

- Statele Unite si aliatii sai sunt pregatiti sa apere libertatea, iar ”niciun dictator” nu ar trebui sa subestimeze deciziile Washingtonului, a afirmat la sosirea in Japonia, presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la orele diminetii…

- Trump va ține un discurs așteptat cu sufletul la gura in Tokyo, și care, spera guvernul japonez, va face valuri. Dar...nu este vorba despre Donald Trump, care sosește duminica in capitala Japoniei, ci despre Ivanka.

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Multiple surse citate de AFP indica faptul ca tentativele de manipulare politica de interese cu legaturi la Moscova pe retele de socializare in timpul campaniei alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite au fost cu mult mai vaste decat s-a estimat initial. Mai multe comisii parlamentare urmeaza…

- Coreea de Nord mai are doar câteva luni pâna când va avea capacitatea de a lovi solul american cu arme nucleare, este concluzia CIA. În timp ce Phenianul ar putea apela la un tir de rachete sau la un test nuclear, îngrijorarea creste si pe tema arsenalului neconvențional…

- Administratia Trump a dispus aplicarea unor verificari suplimentare în cazul solicitantilor de azil, masurile urmând sa intre în vigoare începând de miercuri, anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit Mediafax. Potrivit noilor dispozitii, toti refugiatii…