Japonia. Zece persoane au murit din cauza ploilor torenţiale Noua persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor, dintre care doi varstnici au fost gasiti inecati in masina luata de ape in prefectura Chiba, situata la sud-est de Tokyo. In imaginile aeriene pot fi vazute echipaje de interventie care indeparteaza molozul a doua case prabusite intr-o zona din aceasta zona devastata de viituri. O femeie de 40 de ani a fost gasita moarta in apropiere de coasta in Fukushima (est), potrivit unui responsabil din cadrul departamentului de pompieri. Scafandri din cadrul politiei au fost mobilizati pentru a gasi cele trei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

