Zece persoane si-au pierdut viata, iar alte trei sunt disparute in urma ploilor torentiale care au afectat centrul Japoniei la doar doua saptamani de la trecerea taifunului Hagibis care a facut zeci de victime, au anuntat sambata autoritatile si media, citate de AFP.



Noua persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor, dintre care doi varstnici au fost gasiti inecati in masina luata de ape in prefectura Chiba, situata la sud-est de Tokyo.



In imaginile aeriene pot fi vazute echipaje de interventie care indeparteaza molozul a doua case prabusite intr-o…