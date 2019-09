Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tokyo Electric Power (Tepco) va fi nevoita sa arunce in Oceanul Pacific apa radioactiva de la centrala nucleara distrusa de la Fukushima, a declarat marti ministrul japonez al Mediului, Yoshiaki Harada, transmite Reuters.

- Compania Tokyo Electric Power (Tepco) va fi nevoita sa arunce in Oceanul Pacific apa radioactiva de la centrala nucleara distrusa de la Fukushima, a declarat marti ministrul japonez al Mediului, Yoshiaki Harada, transmite Reuters.

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni zona metropolitana Tokyo unde a provocat decesul a trei persoane si ranirea altor cateva zeci, relateaza DPA. Furtuna a parasit zona de uscat in cursul diminetii de luni si s-a indreptat catre Oceanul…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Japonia sunt informati ca autoritatile locale au avertizat in legatura cu riscul producerii de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor torentiale, in estul tarii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Afacerilor Externe, sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-al doilea razboi mondial, informeaza Reuters. Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe,…

- Purtatorul de cuvant al guvernului ungar, Istvan Hollik, a criticat luni ceea ce a descris drept oferta ''lipsita de respect'' a Comisiei Europene de a rambursa Ungariei ''putin mai mult de un procent'' din suma cheltuita de aceasta tara pentru protejarea frontierelor ei in fata valului de migranti,…

- Japonia nu va trimite nave militare pentru misiunea maritima din Golful Persic coordonata de Statele Unite, afirma surse guvernamentale de la Tokyo citate de publicatia Mainichi preluata de mediafax.Conform surselor citate, Japonia ar putea trimite avioane de patrulare in zona Stramtorii Hormuz…

- In total 26 de persoane au fost ranite, iar pagube minore au fost inregistrate in nord-vestul Japoniei, in urma unui violent cutremur care a cauzat un mic val de tsunami si dupa care autoritatile au avertizat cu privire la replici, relateaza news.ro.Douazeci si sase de persoane au fost ranite…