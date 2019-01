Stiri pe aceeasi tema

- Japonia se va retrage din Comisia Internationala pentru Vanatoarea de Balene (IWC) in incercarea de a relua vanatoarea comerciala a acestor mamifere, a informat agentia de stiri Kyodo News, citand surse guvernamentale.

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse. Aceste previziuni…

- Daca Japoniei ii vor fi retrocedare o parte a Insulelor Kurille, ea nu va desfașura baze militare americane in aceste teritorii, potrivit angajamentului asumat de premierul nipon Shinzo Abe, screi presa rusa. Vladimir Putin și premierul japonez au convenit la intalnirea din Singapore sa accelereze procesul…

- Banca Japoniei (BOJ) a devenit prima banca centrala dintr-o tara membra a grupului statelor puternic industrializate (G7) care detine active mai mari decat intreaga economie a tarii, dupa o jumatate de deceniu de achizitii de active destinate sa accelereze crestere anemica a preturilor, transmite Reuters.…

- Guvernatorul Denny Tamaki a subliniat ca decizia guvernului de a relua lucrarile este "extrem de regretabila" si contrara vointei locuitorilor din Okinawa. "Voi cere cu tenacitate un proces democratic care sa duca la o solutie prin dialog", a mentionat acesta, potrivit Agerpres. Alegerea…

- Prințesa Ayako a Japoniei a renunțat la titlu pentru a se casatori cu Kei Moriya, un barbat simplu. Ceremonia a avut loc la templul Meiji din Tokyo. Ayako, in varsta de 28 de ani, este cea de a treia fiica a prințului Takamodo, regretatul verișor al imparatului Akihito. Aceasta s-a casatorit cu Kei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca premierul japonez, Shinzo Abe, i-a transmis ca Tokyo nu poate semna un tratat de pace cu Moscova fara sa seteze anumite conditii in prealabil, scrie Reuters, preluata de news.roPutin, vorbind alaturi de Abe la un forum economic in Vladivostok…

- Japonia ar primi Marea Britanie post-Brexit cu ''bratele deschise'' in Acordul de parteneriat transpacific (TPP), a declarat luni premierul Shinzo Abe, citat de Financial Times, relateaza Dpa, potrivit Agerpres. Abe a afirmat ca Marea Britanie va ramane "dotata cu putere globala'' dupa ce…