Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost initiata pentru a stabili circumstantele acestui "incident criminal", se mai afirma in comunicatul autoritatilor marocane. Cele doua au fost gasite pe traseul spre Muntele Toubkal, cel mai inalt varf montan din Africa de Nord. Potrivit unui localnic, citat de site-ul…

- La Sankt Petersburg, FIA i-a premiat pe cei mai buni piloti din competitiile automobilistice din 2018. Printre laureati s-au aflat campionul WRC, Sebastien Ogier, campionul Formulei E, Jean-Eric Vergne, campionul World Rallycross, Johan Kristofferson, campionul Formulei 2, George Russell, si campionul…

- Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a obtinut, duminica, in Mexic, al cincilea titlu mondial in Formula 1, egalandu-l pe argentinianul Juan Manuel Fangio, campion in 1951 si de patru ori consecutiv in perioada 1954-1957. Doar germanul Michael Schumacher are mai multe trofee decat…

- Printesa Ayako a Japoniei s-a casatorit cu un barbat din popor, Kei Moriya, luni, in cadrul unei ceremonii traditionale ce a avut loc la templul Meiji din Tokyo, la finalul careia fosta printesa a devenit cea mai recenta femeie care a parasit familia imperiala nipona, informeaza Reuters. In varsta de…

- Administratia presedintelui american Donald Trump doreste inceperea discutiilor comerciale cu reprezentantii Uniunii Europene, ai Marii Britanii si ai Japoniei, a anuntat reprezentantul pentru comert din Statele Unite, Robert Lighthizer, intr-o scrisoare adresata Congresului, relateaza Reuters.

- Calificarile pentru Marele Premiu al Japoniei au fost afectate de o ploaie ușoara in ultima parte care a bulversat strategiile echipelor și prestațiile piloților pe circuit. Lewis Hamilton a fost cronometrat cu 1:27.760 inca de la prima ieșire pe circuit, in timp ce coechipierul sau Valtteri Bottas…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 26 septembrie a.c., la New York, o intrevedere cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, in marja vizitei de lucru pe care oficialul roman o intreprinde in Statele Unite ale Americii. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali s-au aflat teme…

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. Liderul nord-coreean l-a salutat pe Moon Jae-in pe Aeroportul Internațional Pyongyang, unde președintele sud-coreean a sosit cu Boeing-ul prezidențial pentru cel de-al treilea summit inter-coreean, potrivit informațiilor din presa de marți. …