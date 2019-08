Japonia - Un vulcan situat la vest de Tokyo a intrat în erupţie Un vulcan situat la circa 140 de kilometri vest de Tokyo a intrat in eruptie in noaptea de miercuri spre joi, pentru prima data dupa 2015, iar autoritatile nipone au restrictionat accesul in zona, informeaza AFP. Muntele Asama, de 2.568 de metri, unul dintre cei mai activi vulcani din tara, a erupt in timpul noptii, expulzand in atmosfera o coloana de cenusa si fum pana la o inaltime de circa 2.000 de metri. Agentia nipona de meteorologie a ridicat nivelul de alerta de la 2 la 3 pe o scara de 5, ceea ce presupune restrictionarea accesului la mai putin de 4 kilometri de locul eruptiei. Caderile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

