Japonia. Un vulcan a intrat în erupţie. Alertă maximă 'Pe moment nu au fost raportate persoane ranite sau daune', a declarat pentru AFP responsabilul local Shogo Sado. Cenusa vulcanica s-a ridicat pana la sase kilometri in atmosfera, apoi a cazut pe o raza de 1,5 kilometri, a indicat guvernul. 'Luam toate masurile pentru a asigura securitatea', a declarat purtatorul de cuvant al executivului, Yoshihide Suga, in cadrul unui briefing de presa. Eruptii vulcanice pe aceasta insula au loc de la sfasitul anului trecut, 'insa am emis o alerta, deoarece cea din dimineata aceasta, survenita la ora locala 09:19 (00:19 GMT), este mai importanta', a indicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

