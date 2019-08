Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul comertului si industriei din Japonia, Hiroshige Seko, a apreciat marti ca fiind de neinteles acuzatiile Seulului, care tocmai a decis sa reduca importanta Japoniei in randul partenerilor sai comerciali, cel mai recent episod al unei dispute diplomatice intre cele doua tari. "Pe ce baza se…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a efectuat vineri o vizita pe una dintre insulele disputate din arhipelagul Kurile, o vizita fata de care Tokyo a protestat, in contextul in care acest subiect afecteaza relatiile ruso-japoneze de peste 70 de ani, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Un…

- Temperaturile in Japonia au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo. Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu…

- Se prea poate ca Japonia sa nu fi avut un rol important în a atrage Coreea de Nord în discutiile pe tema programului sau nuclear, dar importanta vizita a liderului ei în Iran, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în crestere, demonstreaza dorinta…

- Prabușirea unei aeronave multirol de tip F-35A a Forțelor aeriene nipone, accident produs în luna aprilie în largul coastelor Japoniei, a fost cel mai probabil cauzata de o eroare de pilotaj, nu de o problema tehnica, a anunțat Ministerul Apararii de la Tokyo, potrivit agenției Kyodo, citate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este îngrijorata de cooperarea militara între Tokyo și Washington, însa respecta dreptul Japoniei de a se apara în orice mod considera adecvat, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax.Liderul de…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si Ishikawa, din Fukushima, au indicat 35,5 grade Celsius. 340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat…