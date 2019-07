Japonia - Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs la nord de provincia Okinawa (USGS)

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs sambata in largul prefecturii Okinawa din arhipelagul japonez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.



In urma seismului nu au fost imediat consemnate daune materiale sau victime.



Cutremurul s-a produs la o adancime de 257 de kilometri, la aproximativ 346 de kilometri nord de Naha, capitala prefecturii.



Japonia este situata in asa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, o zona care concentreaza majoritatea cutremurelor si eruptiilor vulcanice de pe Terra.AGERPRES/(AS - autor:…