- Un puternic cutremur s-a produs in nord-vestul Japoniei. Seismul a provocat un tsunami de mici dimensiuni și pene de curent. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 a durat circa 20 de secunde si a provocat o alunecare de teren care a afectat o sosea, potrivit postului public NHK, citat de Agerpres. Seismul…

- Un puternic seism de mica adancime s-a produs marti in apropiere de Rabaul din insula New Britain in Papua Noua Guinee, zdruncinand orasul in timp ce locuitorii dormeau, potrivit Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 7,5 a fost initial urmat de o avertizare de tsunami, desi autoritatile…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar un martor a relatat pentru Reuters ca a vazut clatinandu-se mai multe cladiri de birouri in principalul cartier de afaceri din capitala statului, Manila.…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs joi la est de insula japoneza Honshu, conform Serviciului Geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Pana la aceasta ora, nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite in urma cutremurului, care s-a produs la 174 de kilometri est de orasul…

- Val de CUTREMURE in Indonezia. Un cutremur cu magnitudine 4.4 a avut loc in noapte de luni spre marti dupa ce in ultimele zile s-au produs mai multe seisme. Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica pe insula indoneziana Sulawesi, iar un alt cutremur…