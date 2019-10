Japonia: Un minstru a vizitat sanctuarul Yasukuni

Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif se va intalni si cu supravietuitori ai cutremurului devastator urmat de tsunami produs in nord-estul Japoniei in martie 2011. Vizita in Japonia se va desfasura intre 23 si 26 noiembrie si va fi prima vizita a unui papa in Japonia in ultimii 38 de ani. 'Ma simt profund impresionat…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul Japoniei, Shinzo Abe, au anunțat miercuri ca au ajuns la o înțelegere privind „prima etapa a unui nou acord comercial” între cele doua țari, informeaza Mediafax citand Al Jazeera. Donald Trump și Shinzo Abe au avut o…

- Insotit de rafale de vant care ar putea ajunge la 162 de kilometri pe ora, ciclonul tropical ar trebui sa ajunga in prefectura Nagasaki in noaptea de duminica spre luni, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Potrivit prognozelor, furtuna urmeaza sa traverseze Stramtoarea Coreei, care separa Japonia…

- Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul…

- Operatorul centralei nucleare de la Fukushima va trebui sa deverseze cantitați mari de apa contaminata direct în Oceanul Pacific, a spus ministrul nipon al Mediului. În urma declarației sale, acesta a fost blamat de superiorii sa, purtatorul de cuvânt al guvernului condus de Shinzo…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care i-a propus rezolvarea diferendului intre Moscova si Tokyo privind suveranitatea asupra insulelor Kurile. Subiectul constituie unul din obstacolele in calea semnarii tratatului, insa Putin i-a mentionat lui…

- Unitatea va avea baza in Okinawa, la 420 de km la est de insulele numite de japonezi Senkaku, iar de chinezi Diaoyu, scrie sursa citata."Presupunand scenarii care includ debarcarea ilegala a unui grup armat, vor fi desfasurati politisti foarte bine instruiti, echipati cu pistoale mitraliera",…