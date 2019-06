Japonia: Un melc a provocat haos feroviar luna trecută Un melc fara cochilie a fost învinuit duminica de catre un operator feroviar japonez pentru o pana de curent care a oprit zeci de trenuri luna trecuta și a provocat întârzierea a 12.000 de pasageri, relateza AFP.

Curentul a fost oprit pe 30 mai pe mai multe linii din sudul Japoniei, operate de Kyushu Railway Company (JR Kyushu).

Compania a fost nevoita sa anuleze 26 de trenuri si multe altele au înregistrat întârzieri, ceea ce a dus la haos în reteaua feroviara celebra pentru eficienta sa si pentru punctualitate.

JR Kyushu a afirmat ca a gasit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 30 mai, s-a oprit curentul pe mai multe linii din sudul Japoniei, operate de Kyushu Railway Company (JR Kyushu). Compania a fost nevoita sa anuleze 26 de trenuri si multe altele au inregistrat intarzieri, ceea ce a dus la haos in reteaua feroviara celebra pentru eficienta sa si pentru punctualitate.…

- Un melc fara cochilie a provocat, luna trecuta, o pana de curent care a dus la un haos feroviar in Japonia, zeci de trenuri fiind oprite si 12.000 de pasageri fiind afectati de intarzieri, relateaza news.ro.La 30 mai, s-a oprit curentul pe mai multe linii din sudul Japoniei, operate de Kyushu…

- Un puternic cutremur s-a produs in nord-vestul Japoniei. Seismul a provocat un tsunami de mici dimensiuni și pene de curent. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 a durat circa 20 de secunde si a provocat o alunecare de teren care a afectat o sosea, potrivit postului public NHK, citat de Agerpres. Seismul…

- Aduce in companie o experiența unica, obținuta in cei 25 de ani de cariera la Ericsson București, 18 iunie 2019 – Fostul manager al diviziei Product Portfolio and R&D for Digital Services al Ericsson vine la conducerea Enea. Din postura sa de CEO, Jan Haglund va continua strategia de creștere a Enea…

- Polițiștii dambovițeni au fost nevoiți sa faca uz de armele de foc din dotare pentru a opri un șofer fugar, care n-a oprit la semnalul agenților. Șoferul a oprit numai dupa ce a fost urmarit cațiva kilometri și polițiștii au fost nevoiți sa traga trei focuri de arma in plan vertical, a anunțat targovistenews.ro. …

- Grupul ceh de utilitati CEZ a intrat in negocieri exclusive privind potentiala vanzare a activelor sale din Bulgaria catre firma locala Eurohold, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al grupului ceh de utilitati, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Am decis inceperea unor negocieri exclusive…

- Accident grav, produs miercuri intr-o intersecție din Timișoara. Un tramvai lasat fara vatman a pornit singur din loc, a izbit doua mașini și s-a oprit intr-o alta garnitura, dupa ce a rulat aproape 400 de metri. Accidentul a avut loc, dupa ce un tramvai s-a oprit brusc din cauza unei pene de curent.…

- Un avion multirol de tip F-35 care decolase de la o baza militara din nordul Japoniei, a apucat sa parcurga aproximativ 135 de kilometri si apoi, in mod inexplicabil, a disparut de pe radar. Acesta este cel de-al doilea aparat de acest tip prabușit de la lansare. Incidentul a avut loc in timpul unui…