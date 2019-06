Hideaki Kumazawa, 76 de ani, a fost arestat pe 1 iunie pentru injunghierea de mai multe ori a fiului sau Eiichiro, in casa familiei. Kumazawa, fost inalt functionar in Ministerul Agriculturii, Pescuitului si Padurilor si ex-ambasador in Republica Ceha, le-a explicat anchetatorilor ca a actionat sub imperiul fricii dupa ce a aflat ca respectivul atac, din apropiere de Tokyo, a fost comis de un barbat cu tendinta de izolare sociala care, dupa aceea, s-a sinucis.

'M-am gandit ca fiul meu ar putea face rau altora', a explicat Kumazawa, potrivit unor surse citate luni de agentia locala Kyodo.…