Japonia - Un cutremur cu magnitudinea 5 s-a produs în largul prefecturii Fukushima Un seism cu magnitudinea preliminara de 5 grade s-a produs vineri in largul coastelor prefecturii japoneze Fukushima, a anuntat Agentia de meteorologie din Japonia, citata de Xinhua. Miscarea telurica s-a produs la ora locala 22:30, iar epicentrul a fost stabilit la o latitudine de 37,0 grade nord si o longitudine de 141,2 grade, la 50 de kilometri adancime. Nu au fost inregistrate pagube materiale sau victime imediate. In urma seismului nu a fost emisa o alerta de tsunami. Situata in zona de jonctiune a patru placi tectonice, Japonia este o tara cu risc seismic ridicat. De asemenea, aici se regasesc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

