Japonia: Un autoturism a lovit un grup de copii, accident soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi Accidentul s-a produs in cursul diminetii la Otsu, localitate in prefectura Shiga, nu departe de Osaka. Vehiculul a 'lovit o coloana de 13 copii de cresa si trei educatoare care mergeau pe trotuar', a indicat politia. Un baietel si o fetita, de doi ani fiecare, si-au pierdut viata, conform sursei citate. Potrivit imaginilor difuzate de televiziune, grupul de copii de 2-3 ani se afla langa o trecere de pietoni atunci cand masina a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat pe trotuar dupa coliziunea cu un alt vehicul la o rascruce de drum. 'Printre raniti sunt de asemenea copii in stare critica',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

