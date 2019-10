Japonia trimite forţe militare defensive în Strâmtoarea Ormuz Decizia este conforma cu relatari anterioare din presa japoneza, conform carora - avand in vedere legaturile sale economice stranse cu Iranul - Japonia nu se va alatura celui mai important aliat al sau in misiunea de securitate respectiva. Transportul international de titei a fost afectat in ultimele luni de arestarea unui petrolier sub pavilion britanic de catre Iran si de o serie de atacuri asupra unor nave comerciale, puse de Statele Unite si Regatul Unit pe seama fortelor armate iraniene. Teheranul a negat orice implicare in atacuri. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania si Regatul Unit au acuzat Iranul, la mai bine de o saptamana dupa atacul unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, de faptul ca este ”responsabil” si l-au indemnat ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Spre deosebire de Statele Unite…

- In contextul speculatiilor privind posibilitatea unei intrevederi cu Hassan Rouhani la Adunarea Generala ONU de la New York, Donald Trump a declarat, potrivit agentiei Bloomberg: "Nu intentionez sa ne intalnim. Nu cred ca inca sunt pregatiti. Dar vor fi pregatiti, la momentul potrivit vor fi pregatiti.…

- Autoritațile iraniene solicita Statelor Unite sa nu incerce sa rețina petrolierul Grace 1, eliberat recent de autoritațile din Gibraltar, a declarat Abbas Mousavi, purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Intrebat daca Statele Unite ar putea…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat marți, intr-un discurs televizat, ca un razboi cu Iranul ar reprezenta „mama tuturor razboaielor”, in contextul escaladarii tensiunilor din Stramtoarea Hormuz, relateaza Reuters.„Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama…

- Gardienii Revoluției au anunțat confiscarea in regiunea Golfului Persic a unei noi nave ce ar avea la bord 700.000 litri de combustibil de contrabanda. Corespondentul RFI la Teheran relateaza ca nava respectiva a fost blocata in apropierea insulei Farsi, situata in partea de nord a Golfului Persic,…

- Hossein Dehghan, principalul consilier militar al liderului suprem iranian, Ayatollah-ul Ali Khamenei, a declarat miercuri ca Teheranul nu va negocia cu Statele Unite sub nicio forma, informeaza Reuters.

- Vineri seara, o serie de mesaje neautorizate, inclusiv unul care solicita eliberarea artistului rap Digga D, au fost trimise de pe contul de Twitter al institutiei, @metpoliceuk, care are peste un milion de followeri.Potrivit fortelor de securitate, tweeturile, care au fost deja sterse,…