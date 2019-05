Japonia, tren de mare viteză de 320 km/h Purtand numele de cod ALFA-X, trenul cu zece vagoane si un "nas" foarte lung, cu o forma aerodinamica, va deveni cel mai rapid tren de mare viteza din lume, capabil sa atinga 360 km/h atunci cand va intra in exploatare, in primavara anului 2031, a informat compania feroviara East Japan Railway. Productia acestui prim exemplar de tren de mare viteza a fost finalizata luna aceasta la un cost de 10 miliarde yeni (80 milioane euro). Testele au inceput saptamana trecuta, insa testul care s-a derulat joi intre Sendai si Morioka, doua orase din nordul Japoniei, a fost primul la care a avut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

