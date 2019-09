Stiri pe aceeasi tema

- Tokyo, 9 sep /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-al doilea razboi mondial, informeaza Reuters. Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe,…

- Ministrul comertului si industriei din Japonia, Hiroshige Seko, a apreciat marti ca fiind de neinteles acuzatiile Seulului, care tocmai a decis sa reduca importanta Japoniei in randul partenerilor sai comerciali, cel mai recent episod al unei dispute diplomatice intre cele doua tari. "Pe ce baza se…

- Temperaturile in Japonia au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo. Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu…

- Cel putin 10 persoane au murit si alte peste 30 au fost ranite intr-un incendiu presupus a avea origine criminala care a izbucnit intr-un studio de animatie din Kyoto, vestul Japoniei, au anuntat joi pompierii ni...